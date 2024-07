Pogoda na weekend: czeka nas uderzenie upału

Weekend w części kraju będzie upalny. Miejscami temperatura sięgnie nawet 33 stopni Celsjusza. Pojawią się też burze z wiatrem sięgającym w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. We wschodniej części kraju okresami pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz o sumie do pięciu litrów na metr kwadratowy. Na wschodnich krańcach Roztocza możliwe są burze z opadem rzędu 10-20 l/mkw., a także porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Wzniesieniach Zielonogórskich. Powieje słaby, zmienny (z przewagą północno-zachodniego) wiatr.

Pogoda na weekend

W sobotę na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu popada deszcz. Poza tym prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południa będzie wiał słabo i umiarkowanie.

W niedzielę na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce dopisze przeważnie słoneczna aura. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie zmienne, przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W burzach spadnie opad o natężeniu 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzać się będzie do 60-80 km/h. Lokalnie spadnie grad. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 22 st. C na Pomorzu do 33 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem pogodnej aury. Tylko na Podlasiu przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

We wtorek spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl