Największy spadek temperatury w weekend. Do tego dużo deszczu i burze z silnym wiatrem

Pogoda w weekend nie będzie nas rozpieszczać. Termometry w niektórych regionach kraju wskażą nie więcej niż 17 stopni Celsjusza. Zapowiadamy opady deszczu, silny wiatr oraz burze, także gradowe. Na poprawę aury, w tym wyraźne ocieplenie, można liczyć w środku następnego tygodnia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem pochmurnych i chłodnych układów niżowych znad Skandynawii. Nad krajem przemieszczają się aż trzy fronty atmosferyczne, niosąc pogodę w kratkę i przelotne opady deszczu. Znad północnego Atlantyku napływa umiarkowanie chłodne powietrze polarne morskie - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W niedzielę i poniedziałek sytuacja pozostanie bez zmian. Nad Polską przewędrują kolejne chłodne fronty atmosferyczne z deszczem i burzami, wiążąc się dodatkowo ze spadkiem temperatury. Dopiero we wtorek nasz kraj będzie dostawać się w zasięg pogodnego wyżu znad południowo-zachodniej Europy, który zacznie zaciągać gorące masy powietrza znad północnej Afryki. Tym samym przyjdą rozpogodzenia i stopniowy wzrost temperatury aż do upałów w drugiej połowie miesiąca.

Prognoza pogody na weekend

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W północno-wschodniej części kraju możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W trakcie burz powieje silnie, w porywach osiągając prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Na drugi dzień weekendu prognozowane jest umiarkowane i duże kłębiaste zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 10-25 l/mkw. Na północy i w centrum pojawią się burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Górnym Śląsku, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Kiedy zagrzmi, okaże się silny, w porywach rozpędzając się do 80 km/h.

Ocieplenie w przyszłym tygodniu

W poniedziałek czeka nas umiarkowane zachmurzenie kłębiaste wzrastające do dużego z opadami deszczu rzędu 5-20 l/mkw. W centrum i na wschodzie kraju mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna osiągnie od 18 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 19 st. C w centralnych regionach, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, podczas burz silny z porywami do 80 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Wtorek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami na zachodzie i w centrum kraju. We wschodnich regionach pojawią się przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw., niewykluczone są również burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiać z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach dochodząc do 50-70 km/h. Podczas burz powieje silniej.

W środę można spodziewać się pogodnej aury. Jedynie na północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże i tam wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum, do 26 st. C na zachodzie. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl