Jaka pogoda w wakacje? Jest eksperymentalna prognoza IMGW

Lipiec 2022 może być gorący

Prognoza na sierpień 2022: północ chłodniejsza od południa

Ciepły wrzesień 2022?

Co nas czeka we wrześniu? Według najnowszej prognozy pokazuje się tendencja taka jak w lipcu. Miesiąc ten będzie prawdopodobnie charakteryzować się średnią miesięczną temperaturą powyżej normy, a suma opadów znajdzie się w normie.

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" oraz "w normie"

Gdy w prognozie czytamy, że przewidywana przez IMGW średnia temperatura lub suma opadów jest:

Synoptycy IMGW zwracają uwagę, że prognoza średniej temperatury powietrza "powyżej normy" nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 st. C, a prognoza "poniżej normy" - np. dni z temperaturą minimalną poniżej 5 st. C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 st. C, a prognoza "powyżej normy" dni z temperaturą minimalną poniżej 5 st. C.