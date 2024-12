Jaka pogoda na sylwestra i Nowy Rok? Najnowsza prognoza

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Kolejne dni przyniosą nam kontynuację pochmurnej, deszczowej i mglistej, ale dość spokojnej aury. We wtorek, tuż przed nocą sylwestrową, niebo miejscami zacznie się przejaśniać. Co czeka nas w pogodzie w nowym roku?

- Pogoda w kraju w dalszym ciągu kształtowana będzie przez rozległy układ wysokiego ciśnienia, obejmujący swoim zasięgiem przeważającą część Europy. Nad Polską zalegać będzie chłodne, wilgotne powietrze pochodzenia polarnego, w którym to utrzymywać się będą silne zamglenia i gęste mgły, lokalnie z opadami mżawki - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Synoptyk wyjaśnił, że w kolejnych dniach wyż stopniowo będzie słabnąć, a ciśnienie - spadać. Na północy zacznie oddziaływać strefa pofalowanego frontu chłodnego, przynosząc okresami przelotne opady deszczu. Polska będzie podzielona pogodowo na pochmurną, wietrzną północ oraz pogodną, przejściowo słoneczną, południową część.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

W niedzielę w północnej i wschodniej Polsce będzie pochmurno. W pozostałych regionach zapanuje duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, początkowo obejmującymi południowy zachód, następnie również częściowo centrum i południe. Nad ranem będzie mglisto, a lokalnie, głównie we wschodniej Polsce, warunki te utrzymają się przez cały dzień. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej i Pomorzu Zachodnim do 5 st. C na Śląsku oraz miejscami w rejonie Wybrzeża. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby do umiarkowanego.

Poniedziałek przyniesie na południu pochmurne niebo z przejaśnieniami i miejscowymi rozpogodzeniami. Nieco gorsza pogoda spodziewana jest na północy, gdzie wystąpią słabe, przelotne opady do 2 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na południowym wschodzie, przez 4-5 st. C w centralnych regionach, do 6-7 st. C na Pomorzu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr, nad morzem w porywach dość silny i rozwijający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w dniach 29.12-02.01 ventusky.com

Prognoza pogody na sylwestra

W sylwestra na północy spodziewane jest zachmurzenie całkowite z opadami deszczu do 2-5 l/mkw. W pasie centralnym prognozuje się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, ale bez opadów. Na południu również nie będzie padać, a zachmurzenie okaże się umiarkowane do małego. Na termometrach zobaczymy od 3-4 st. C na wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, okresowo sięgający 40-60 km/h.

W noc sylwestrową niebo nad północną połową kraju będzie zachmurzone w dużym i całkowitym stopniu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie może popadać do 2-5 l/mkw. deszczu. W pozostałej części kraju noc zapowiada się dość pogodnie. Termometry wskażą od -3 st. C na południu, poprzez 0-2 st. C w centralnej Polsce, do 2-4 st. C na południu. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, nad morzem dość silny i silny, z porywami osiągającymi prędkość 50-70 km/h.

Prognoza pogody Nowy Rok

Jak wyjaśnił synoptyk, w drugiej połowie tygodnia przez Polskę przemieści się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie zdecydowanie chłodniejsza masa powietrza arktycznego. Będzie to skutkować przejściowym ochłodzeniem z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu.

W środę, pierwszy dzień roku 2025, na północy i zachodzie Polski będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a na Suwalszczyźnie - deszczu ze śniegiem. Dość pogodny dzień czeka mieszkańców południowego zachodu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 st. C na wschodzie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 50-70 km/h, a nad morzem - do 60-80 km/h.

Czwartek upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centralnych regionach, do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający 40-60 km/h.

Prognozowane opady w dniach 29.12-02.01 ventusky.com

Autorka/Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl