Polska pod wpływem atlantyckich wirów niżowych. Co to dla nas oznacza?

W najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie kształtowana przez wiry niżowe znad Atlantyku. Przyniosą one w wielu regionach kraju opady deszczu. Temperatura przekraczać ma miejscami 20 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Ciśnienie spada, a Polska powoli dostaje się od zachodu pod wpływ układu niżowego Norman znad północnego Atlantyku. - Zalegające nad krajem chłodne powietrze pochodzenia arktycznego zacznie być od zachodu wypierane przez łagodniejsze masy znad zachodniej Europy - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W kolejnych dniach pogodę kształtować będą wiry niżowe znad Atlantyku. Przyniosą one zmienną aurę i okresami opady deszczu. - Popłyną już łagodniejsze masy powietrza, w których temperatura przekraczać ma miejscami 20 stopni. Dopiero w czwartek popłynie z północnego zachodu chłodniejsze powietrze polarne, które zatrzyma na chwilę pochód lata - dodała synoptyk tvnmeteo.pl.

Pogoda na niedzielę

Niedziela przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, wzrastające do dużego na zachodzie kraju. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej oraz w zachodniej części Dolnego Śląska spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na krańcach wschodnich kraju pojawią się chmury i miejscami popada słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 19 st. C w centrum kraju i na południu, do 20 st. C na Kujawach, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Poza tym okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na Śląsku możliwe są burze. Tylko na krańcach zachodnich Polski nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Pomorzu, Warmii i Mazowszu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C miejscami na zachodzie oraz na Podkarpaciu. Wiatr południowo-zachodni i zachodni okaże się słaby i umiarkowany.

We wtorek na zachodzie kraju dopisze pogodna aura. Poza tym spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste oraz okresowe opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Na środę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju okresami popada deszcz do 5-10 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 18 st. C na Pomorzu do 22 st. C w centrum kraju i na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami na zachodzie kraju. Okresami popada deszcz do 5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na północy, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na południowym zachodzie. Powieje północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek, Anna Bruszewska

Źródło: tvnmeteo.pl