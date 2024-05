Pogoda na noc 6/7.05

Noc przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami w centrum kraju oraz opadami deszczu na północnym wschodzie oraz południu Polski. Początkowo na południu pojawią się też burze, podczas których spadnie intensywny opad rzędu 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 70-80 kilometrów na godzinę. Może pojawić się też grad. Temperatura minimalna wyniesie od 5-7 stopni Celsjusza na północy do 10-12 st. C na południu kraju. Wiatr, słaby i umiarkowany, będzie wiał z kierunków północnych.

Pogoda na jutro - wtorek, 7.05

Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami oraz licznymi rozpogodzeniami na północy kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje północny, umiarkowany, na północy i wschodzie dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 40-50 km/h.