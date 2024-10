Pogoda na jutro. Wtorek 22.10 przyniesie pogodną i słoneczną aurę w większości kraju. Termometry wskażą od 14 do nawet 20 stopni Celsjusza. W nocy lokalnie mogą pojawiać się słabe opady deszczu oraz silne zamglenia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższa noc przyniesie zachmurzenie od małego na Podkarpaciu do dużego i całkowitego na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Lokalnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 2-4 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu do 13-14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na wtorek 22.10

We wtorek w większości kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na północy i zachodzie wystąpi duże zachmurzenie, przejściowo ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany, na południu i zachodzie w porywach dość silny, południowo-zachodni, od zachodu skręcający na północno-zachodni.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 do ponad 90 procent. Przy temperaturze wynoszącej od 14 do 20 st. C będziemy odczuwać ciepło. Warunki biometeo w większości kraju będą korzystne, jedynie na północnych - neutralne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Będzie pogodnie, bez opadów deszczu. Termometry w Warszawie pokażą 9-10 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hektopaskali i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie pogodną i słoneczną aurę, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 17-18 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowo-zachodnich kierunków. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe barometry w Warszawie wskażą 1015 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy będzie pochmurno z zamgleniami. Późnym wieczorem mogą wystąpić możliwe zanikające, słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wyniesie 11-12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Barometry o północy pokażą 1025 hPa. Ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurna aura z rozpogodzeniami oraz przejściowo słabymi, przelotnymi opadami deszczu wystąpi również we wtorek. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokażą maksymalnie 16-17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowo-zachodnich kierunków. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Najbliższa noc w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie, bez opadów. Na termometrach zobaczymy 10-11 st. C. Wiatr będzie słaby i południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu będzie pogodny, bez opadów deszczu. Termometry wskażą 18-19 st. C. Powieje umiarkowany i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Słaby wiatr powieje z południowych kierunków. Barometry o północy wskażą 1012 hPa. Ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek na niebie będzie dominować słońce. Pod koniec dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego. Na termometrach zobaczymy 19-20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowych i południowo-zachodnich kierunków. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe barometry wskażą 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Najbliższa noc w Krakowie będzie bezchmurna, bez opadów. Nad ranem mogą pojawić się lokalne silne zamglenia oraz mgły. Termometry pokażą minimalnie 2-3 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie będzie słoneczny, bez opadów. Na termometrach zobaczymy 16-17 st. C. Słaby wiatr powieje z południowo-zachodnich kierunków. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe barometry pokażą 999 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl