Pogoda na noc

Noc przyniesie nam pogodną aurę. Termometry pokażą od 15 stopni Celsjusza na północy do 19 st. C na południu i w centrum kraju. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

Pogoda na jutro - wtorek 16.07

Początkowo wtorek zapowiada się pogodnie. Od zachodu postępować będzie jednak wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami, które wieczorem dotrą również na wschód. Miejscami zwłaszcza w regionach centralnych i wschodnich, spodziewane są umiarkowane i silne burze z ulewnym deszczem oraz bardzo silnym porywistym wiatrem i opadami gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 34 st. C w centralnej Polsce. Powieje umiarkowany wiatr południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni.