Pogoda na noc

Najbliższej nocy pochmurno będzie na północnym wschodzie oraz częściowo na północy, w centrum i na Lubelszczyźnie. Pojawią się niewielkie przejaśnienia, ale też słabe, przelotne opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy, jedynie miejscami dochodzące do 10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 0-2 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju do 3-4 st. C w części północno-wschodniej i centralnej. Mogą wystąpić przygruntowe przymrozki do -4/-3 st. C. Powieje przeważnie zachodni, słaby i umiarkowany, a na południu słaby oraz zmienny wiatr.