Pogoda na jutro. We wtorek nadejdzie zapowiadane przez synoptyków ochłodzenie. Temperatura spadnie do okolic 20 stopni Celsjusza. Na niebie będą dominować chmury. W całym kraju spodziewamy się deszczu.

Noc będzie pochmurna z opadami deszczu, głównie w pasie Polski centralnej, gdzie spadnie go od 5 do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 16-17 st. C na Mazowszu. Wiatr będzie umiarkowany, na wschodzie południowo-wschodni, na zachodzie południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - wtorek 10.09

Wtorek na wschodzie kraju przyniesie pochmurną aurę z ciągłymi, przejściowo intensywnymi opadami deszczu od 5 do 15 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu od 2 do 10 l/mkw. i możliwe są tam burze. Termometry pokażą od 17-18 st. C na wschodzie do 20-21 st. C w pozostałych regionach. Powieje umiarkowany i zachodni wiatr.