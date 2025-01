We wtorek pogodę w centrum, na wschodzie i południu kraju zdominują opady deszczu. Temperatura wszędzie będzie dodatnia i osiągnie od 3 do nawet 9 stopni Celsjusza.

Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 st. C na północnym wschodzie do 4-5 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W rejonie Pomorza Zachodniego w porywach powieje z prędkością do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na wtorek 07.01

Na termometrach zobaczymy od 3-4 st. C na północnym wschodzie Polski, przez 5-6 st. C w centrum, do 8-9 st. C na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać umiarkowany wiatr, na zachodzie i północy w porywach do 40-50 km/h.