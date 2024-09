Pogoda na jutro, czyli na wtorek 01.10. W całym kraju noc będzie zimna - na termometrach zobaczymy co najwyżej 6 stopni Celsjusza, a miejscami wystąpią przygruntowe przymrozki. Dzień zapowiada się raczej pochmurno. Miejscami spodziewane są opady deszczu.

Pogoda na noc

Noc w większości kraju zapowiada się pogodnie. Więcej chmur pojawi się jedynie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu, gdzie może również spaść do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Nad ranem więcej chmur pojawi się na zachodzie kraju.

Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Górnym Śląsku i w centrum kraju do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej. W pasie od Kaszub i Kujaw, przez centrum kraju po Śląsk i Małopolskę przygruntowe przymrozki. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek 01.10

Wtorek zapowiada się przeważnie pogodnie, ale na zachodzie i północnym wschodzie Polski przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresowo popada tam do 5 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 14 st. C w centralnych regionach do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu, tylko na wschodzie z kierunków północnych.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 procent na południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju po ponad 80 procent na krańcach zachodnich. Na zachodzie odczujemy komfort termiczny, na wschodzie będzie nam chłodno. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie niekorzystne, neutralne jedynie w części wschodniej i centralnej Polski.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie prognozowana jest pochmurna noc z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. O północy barometry pokażą 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą 3 st. C. Z kierunków wschodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurny wtorek czeka mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 14 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie w nocy pogodne. Na termometrach zobaczymy 3 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu zapowiadane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, a pod wieczór może także słabo popadać. Termometry pokażą do 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Dość pogodna aura zapanuje w nocy we Wrocławiu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni. Barometry o północy pokażą 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu będzie pochmurny. Po południu spodziewany jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Termometry wskażą minimalnie 2 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niebo nad Krakowem we wtorek zasnuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni. W południe barometry pokażą 990 hPa.

