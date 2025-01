Zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia pojawią się opady śniegu z deszczem oraz samego śniegu. Będzie porywiście wiać. Na termometrach w środę zobaczymy od 2 do 5 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie kraju wystąpią zanikające opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Poza tym na zachodzie, północy i w centrum pojawią się przelotne opady śniegu do 3 centymetrów oraz śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Na drogach zrobi się ślisko.

Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez 0 st. C w centrum kraju do 1-2 st. C na zachodzie i Pomorzu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na przedgórzu oraz na północy kraju do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na środę 08.01

Dzień przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce będzie na ogół bez opadów. Poza tym okresami wystąpią opady śniegu do 1-3 cm i śniegu z deszczem do 5 l/mkw.

Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu, przez 3-4 st. C w centrum kraju do 5 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w środę sięgnie 80-90 procent. W całej Polsce będzie chłodno. Na przeważającym obszarze kraju aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nadchodząca noc w Warszawie będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Wiatr powieje z południowo-zachodnich kierunków i będzie słaby oraz umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie lekko waha się, o północy wyniesie 991 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę do południa utrzyma się zachmurzenie duże z przelotnymi opadami mokrego śniegu. Po południu prognozowane są rozpogodzenia. Termometry w Warszawie pokażą do 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie wzrośnie, w południe na barometrach zobaczymy 993 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Niebo nad Trójmiastem będzie przykryte chmurami. Pojawią się przejaśnienia i przelotne opady śniegu z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie lekko waha się, o północy barometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wskażą 997 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Do południa prognozowane jest zachmurzenie duże z przelotnymi opadami mokrego śniegu, po południu pojawią się rozpogodzenia. Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu zobaczą na termometrach od 3 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zbliżająca się noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami mokrego śniegu. Termometry pokażą od 0 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z południowo-zachodnich kierunków. Ciśnienie lekko waha się, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu na ogół będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Będzie pochmurno z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami śniegu z deszczem. Termometry we Wrocławiu pokażą 1 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z południowo-zachodnich kierunków. Ciśnienie lekko się waha, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Możliwe są okresowe opady śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 stopni Celsjusza. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 991 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurna noc z rozpogodzeniami. Początkowo mogą wystąpić opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie lekko się waha, o północy wyniesie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie będzie pochmurna. Okresami wystąpią opady śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy do 3 stopni Celsjusza. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, w południe wyniesie 982 hPa.

Autorka/Autor:fw,ps

Źródło: tvnmeteo.pl