Pogoda na jutro - środa, 6.08. W nocy na niebie pojawi się sporo chmur, które przyniosą opady w większości kraju. Aura poprawi się w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższa noc przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu rzędu 2-5 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie 10-15 l/mkw., których strefa przemieszczać się będzie z zachodu na wschód kraju. Opady nie pojawią się jedynie na Ziemi Lubuskiej. Temperatura minimalna wyniesie od 10-11 st. C na zachodzie do 14-15 st. C na wschodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni, skręcający na zachodni.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 6.08

W środę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Większe zachmurzenie ze słabymi przelotnymi opadami deszczu pojawi się jedynie na północy i wschodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Warmii Mazurach do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, porywisty zachodni wiatr. Na wybrzeżu porywy wiatru mogą sięgać do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 do 70 procent. W większości kraju odczujemy komfort termiczny, jedynie na północy będzie nam chłodno. Warunki biometeorologiczne na krańcach wschodnich i północnych będą niekorzystne. W pozostałych regionach biomet będzie neutralny.

Warunki biometeorologiczne we środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna noc ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 14-15 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę dominować będzie duże zachmurzenie rozpogodzeniami. Padać nie powinno. Termometry w Warszawie pokażą maksymalnie 20-21 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nadchodząca noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą minimalnie 12-13 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z zachodnich kierunków. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na niebie pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Wystąpią również słabe, przelotne opady deszczu. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokażą maksymalnie 19-20 st. C. Wiatr będzie dość silny, w porywach silny, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz początkowo słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Mieszkańcy Poznania zobaczą na termometrach minimalnie 11-12 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu dominować będzie pogodna aura, bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie 20-21 st. C. Powieje dość silny, porywisty, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nadchodząca noc we Wrocławiu przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz początkowo słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 11-12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę, bez opadów. Termometry wskażą do 21-22 st. C. Dość silny i porywisty wiatr powieje z północno-zachodnich kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurna noc ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą minimalnie 14-15 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Na niebie pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Padać nie powinno. Termometry wskażą maksymalnie 21-22 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno - zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe we środę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl