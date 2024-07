Pogoda na jutro, czyli na środę 3.07. W nocy termometry pokażą miejscami zaledwie 10 stopni Celsjusza. W dzień wystąpią przelotne opady deszczu. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie niekorzystne.

Pogoda na noc

W nocy na zachodzie i północy kraju będzie pochmurno z niewielkimi, przelotnymi opadami deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Pozostałym regionom Polski dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Kaszubach, Kujawach i w Wielkopolsce. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Pogoda na jutro - środa, 3.07

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Tylko na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce oraz na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu na ogół nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 18-19 st. C na Pomorzu, Kujawach i Ziemi Lubuskiej, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południowym wschodzie. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne - środa, 3.07

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-80 procent. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie niekorzystne, tylko na północnym zachodzie - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 993 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami, pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, poza tym przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Wiatr zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1005 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na środę w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie o północy sięgnie 994 hPa.

Pogoda na juro - Wrocław

Środa we Wrocławiu przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Termometry pokażą 11 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka środa z zachmurzeniem kłębiastym umiarkowanym i dużym, poza tym przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 21 st. C. Wiatr zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 981 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl