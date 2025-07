Pogoda na jutro, czyli na środę 30.07. Zapowiada się dość chłodna noc, miejscami temperatura może spaść poniżej 10 stopni Celsjusza. Dzień przyniesie w części kraju przelotne opady deszczu.

W nocy z wtorku na środę początkowo na krańcach wschodnich utrzymywać się będzie całkowite i duże zachmurzenie ze słabnącymi i odsuwającymi się na północny wschód słabymi opadami deszczu. Ich suma w ciągu 12 godzin wyniesie 10-15 litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane, stopniowo zanikające do małego i lokalnie bezchmurnego nieba w drugiej części nocy. Możliwe są również zamglenia.

Przy licznych rozpogodzeniach czeka nas dość chłodna noc. Termometry pokażą 10-13 stopni Celsjusza niemal w całym kraju. Lokalnie, zwłaszcza w rejonie górskich kotlin, temperatura spadnie poniżej 10 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowany do słabego. Jedynie początkowo, szczególnie w górach i na wybrzeżu, będzie jeszcze dość silny i osiągnie prędkość do 30-40 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - środa, 30.07

Środa przyniesie dość pogodną aurę. Na niebie rozwijać się będą chmury kłębiaste, prognozowane jest też zachmurzenie umiarkowane i przejściowo duże z możliwymi w drugiej części dnia przelotnymi opadami deszczu na zachodzie kraju (1-5 l/mkw.). Na krańcach południowo-zachodnich może pojawić się burza. Z kolei w skrajnych północno-wschodnich regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu z przerwami, które wyniosą do 5-15 l/mkw. w ciągu 12 godzin.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19-20 stopni Celsjusza w województwie podlaskim do 22-23 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr powieje z kierunków zachodnich i będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, rozpędzi się do 40 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Najwyższa wilgotność będzie na krańcach północno-wschodnich kraju i wyniesie tam powyżej 90 procent, a najniższa w pasie od południa przez centrum, aż po wybrzeże. Na przeważającym obszarze kraju nie będzie nam ani za gorąco ani za zimno. Odczujemy komfort termiczny. Jedynie na krańcach północno-wschodnich Polski będzie nam chłodno - warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. W pozostałych regionach będą one neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocne niebo nad Warszawą spowite będzie chmurami. W drugiej części nocy zachmurzenie przekształci się z dużego do umiarkowanego i małego. Może również wystąpić zamglenie, natomiast opady deszczu nie są prognozowane. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 12 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia w Warszawie wystąpi zachmurzenie małe przekształcające się w umiarkowane. Nie będą mu natomiast towarzyszyć zjawiska atmosferyczne. Maksymalna temperatura nie przekroczy 23 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni, słaby przechodzący w umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie początkowo umiarkowane. Następnie będzie ono małe, a okresami bezchmurne. Nie wystąpią przy tym inne zjawiska atmosferyczne. Na termometrach zobaczymy co najmniej 11 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie i północy osiągnie wartość 1012 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W ciągu dnia niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie pochmurne. Zachmurzenie przekształci się z małego do umiarkowanego. Nie można również wykluczyć słabego, przelotnego deszczu po południu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 22 st. C. Wiatr będzie zachodni, po południu skręcający na sektor północny, słaby lub umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego lub małego. W drugiej części nocy możliwe jest zamglenie. Nie spadnie natomiast deszcz. Minimalna temperatura wyniesie 11 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie osiągnie wartość 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu zachmurzenie przekształci się z małego do umiarkowanego. Wieczorem może wystąpić słaby, śladowy i przelotny deszcz. Maksymalna temperatura nie przekroczy 23 st. C. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna. Wystąpi tam zachmurzenie umiarkowane do małego, okresami będzie bezchmurnie, nad ranem może pojawić się zamglenie. Minimalna temperatura wyniesie 11 st. C. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, słaby. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W ciągu dnia we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie małe do umiarkowanego i przejściowo dużego. W drugiej części dnia pojawi się przelotny deszcz. Możliwa jest również wieczorna burza. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

W ciągu nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie umiarkowane. Nie spadnie natomiast deszcz. Minimalna temperatura wyniesie 12 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni do zachodniego, słaby. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 990 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w środę będzie pochmurno. Po południu zachmurzenie przekształci się z umiarkowanego do przejściowo dużego. Nie powinno jednak padać. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie się wahać.

