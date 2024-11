Noc zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju pojawią się opady deszczu o natężeniu 5 litrów na metr kwadratowy, które stopniowo będą zanikać. Na Pomorzu spodziewane są słabe opady rzędu 2 l/mkw. Po północy miejscami pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na Śląsku i w kotlinach górskich, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - środa, 27.11

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Miejscami do południa utrzymywać się będą mgły i zamglenia. W północnej części kraju lokalnie popada słaby deszcz lub mżawka. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na północnym wschodzie, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.