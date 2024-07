Na zachodzie kraju będzie pochmurno z przemieszczającymi się wolno na wschód opadami deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Miejscami mogą wystąpić burze . W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 14-15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający od zachodu na zachodni, w burzach - silny.

Pogoda na jutro - środa, 24.07

Środa zapowiada się pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu do 10-20 l/mkw. przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju. Po południu miejscami mogą pojawić się burze z opadami do 40 l/mkw. Tylko w północno-wschodniej części kraju nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i w Wielkopolsce, przez 24 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunku północno-zachodniego i zachodniego, okresami dość silny, w burzach - silny.