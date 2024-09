Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodnie. W drugiej jej części lokalnie na południu i zachodzie kraju wystąpią silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów oraz związane z nimi większe zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 11-12 stopni Celsjusza na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie. Lokalnie na północy kraju temperatura minimalna może spaść do około 8-10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.