Pogoda na jutro - środa 16.11. Noc z mgłami, w dzień od 2 do 9 stopni

Pogoda na jutro. Środa 16.11 będzie pochmurnym dniem. Zwłaszcza na wschodzie i południu kraju możliwe są słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 2 do 9 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą w północnych i wschodnich regionach oraz częściowo w centrum kraju będzie pochmurno z lokalnymi i słabymi opadami deszczu. Na południu początkowo można spodziewać się pogodnej aury, ale w ciągu nocy w wielu miejscach i tam zrobi się pochmurno, a także mglisto. Przed gęstymi mgłami na terenie kilku województw ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W drugiej części nocy także w Małopolsce możliwe są przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C w rejonie Małopolski. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na środę 16.11

Początkowo w środę w niektórych miejscach kraju, zwłaszcza na południu, będzie mglisto. W ciągu dnia czeka nas pochmurna aura z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami, głównie we wschodnich i południowych regionach, wystąpią słabe opady deszczu.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C w Małopolsce. Z kierunku wschodniego powieje umiarkowanie, tylko na południu kraju wiatr będzie słaby.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie około 70-90 procent, przy czym najwyższa będzie w południowo-wschodniej Polsce. Mieszkańcy Podlasia oraz częściowo województwa warmińsko-mazurskiego odczują zimno, a poza tym będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurno, jedynie w pierwszej części nocy możliwe są chwilowe rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. O północy barometry wskażą 998 hektopaskali, następnie ciśnienie zacznie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w Warszawie zapowiada się pochmurno. Okresami możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 997 osiągnie hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowana jest pochmurna aura, niewykluczone są również słabe opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy w Gdańsku wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W środę w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno, możliwe są okresowe rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w środę również powinni spodziewać się pochmurnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, w południe osiągnie 987 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu początkowo będzie pogodnie. W dalszej części nocy zrobi się mglisto i pochmurno. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu będzie pochmurna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, w południe osiągnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Początkowo pogodnie ale w dalszej części nocy pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w środę mogą spodziewać się pochmurnej aury z okresowymi słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmieniających się kierunków. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 976 hPa.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl