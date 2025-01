Zarówno w nocy, jak i w środę, czeka nas mieszanka opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na drogach będzie ślisko. Temperatura w ciągu dnia sięgnie od -1 do 5 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pochmurno. Na północnych krańcach Polski opady zanikną, a w pozostałych regionach okresami będą pojawiać się opady marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Opady w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju będą przechodzić w śnieg i może spaść go od 3 do 5 centymetrów.

Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Wyżynie Śląskiej, przez -1 i 0 st. C, do 2-3 st. C na Wybrzeżu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 50-60 kilometrów na godzinę na północy i wschodzie.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na środę 15.01

Dzień również upłynie pod znakiem pochmurnej aury, a na północnym zachodzie i północy kraju będzie również mglisto. W pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Ziemię Łódzką, Mazowsze, po Podlasie wystąpią opady mżawki, deszczu oraz deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. Po południu opady będą zanikać. Na południu i południowym wschodzie Polski popada śnieg z deszczem, może tam też spaść do 5 cm śniegu. W górach opady okażą się bardziej obfite i przybędzie tam około 10 cm śniegu.

Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Wybrzeżu. Z kierunku północno-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w środę będzie wysoka i przekroczy 90 procent. Będziemy odczuwać chłód i zimno. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, okresami opady marznącego deszczu przechodzące w śnieg do 2-5 cm. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach 1005 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie duże, do południa słabe opady śniegu z deszczem i deszczu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno, początkowo opady deszczu. Temp. min. 3 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temp. maks. 5 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1025 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno, okresami opady deszczu marznącego przechodzące w śnieg z deszczem. Temp. min. 0 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże, mglisto. Temp. maks. 3 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1017 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno, okresami opady marznącego deszczu przechodzące w śnieg do 2-5 cm. Temp. min. 0 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie duże, opady śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Temp. maks. 3 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno, okresami obfite opady śniegu do 4-8 cm. Temp. min. -2 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie duże, opady śniegu z deszczem i śniegu. Temp. maks. 0 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1000 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl