Pogoda na jutro, czyli na środę 12.02. Noc w całym kraju będzie mroźna. Dzień przyniesie na ogół słoneczną i pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od -1 do 4 stopni.

Noc zapowiada się dość pogodnie, lokalnie spodziewane są zamglenia. Początkowo na północnym wschodzie oraz krańcach wschodnich wystąpi zachmurzenie duże i umiarkowane, ale będzie stopniowo odsuwać się na północ. W pasie centralnym - od Szczecina, przez Łódź, po Rzeszów - na niebie nie pojawią się żadne chmury.

Temperatura minimalna wyniesie od -12/-10 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie, przez -8/-6 st. C w centrum i na Pomorzu, do -5/-4 st. C na Dolnym Śląsku. Lokalnie, szczególnie w górskich zastoiskach chłodu, termometry mogą pokazać mniej niż -15 st. C. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, na ogół umiarkowany (obniżający temperaturę odczuwalną), lokalnie słaby.

Pogoda na jutro - środa, 12.02

W środę aura na wschodzie, częściowo w centrum i północy będzie słoneczna i pogodna - może wystąpić co najwyżej lekkie zmętnienie spowodowane pyłami i aerozolem atmosferycznym. W drugiej części dnia od południowego zachodu w głąb kraju będzie postępowało zachmurzenie. Pierwsze opady słabego śniegu (poniżej centymetra) spodziewane są na krańcach południowo-zachodnich.

Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu, przez 2-3 st. C w centralnej Polsce, do 4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, w górach lokalnie południowy i dość silny do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 40-60 procent. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie początkowo duże i umiarkowane, później małe. Możliwe są zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie -11/-9 st. C. Powieje wschodni i południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1021 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w środę małe zachmurzenie, okresami zrobi się bezchmurnie. Nad ranem możliwe są zamglenia, w ciągu dnia niebo może zmętnieć. Termometry pokażą maksymalnie 2-3 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe sięgnie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie umiarkowane zachmurzenie, a także zamglenia. Na termometrach zobaczymy -7/-6 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1035 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem małego zachmurzenia, okresami niebo będzie bezchmurne. Nad ranem możliwe są zamglenia, w ciągu dnia może nastąpić zmętnienie nieba. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 1-2 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe sięgnie 1029 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi małe zachmurzenie, momentami będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie -8/-6 st. C. Powieje umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu zachmurzenie będzie początkowo małe, później wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Nad ranem możliwe są zamglenia, w ciągu dnia niebo może zmętnieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2-3 st. C. Wiatr wschodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie początkowo małe zachmurzenie, wzrastające później do umiarkowanego i dużego. Termometry wskażą -5/-4 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na środę we Wrocławiu prognozuje się duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 4-5 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie małe zachmurzenie, okresami zrobi się bezchmurnie. W nocy możliwe są silne zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie -12/-8 st. C. Powieje północno-wschodni i wschodni wiatr, umiarkowany i słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa środa z małym zachmurzeniem. Rano mogą wystąpić zamglenia, w ciągu dnia zmętnienie nieba. Po południu spodziewany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Termometry wskażą maksymalnie 3-4 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie dalej spadać, w południe sięgnie 1000 hPa.

