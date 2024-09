Noc zapowiada się dość na ogół pogodnie. Większe zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu prognozowane na wschodzie kraju. Nad ranem lokalnie na wschodzie i południu pojawią się silne mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza w centrum do 13-14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na środę 11.09

W ciągu dnia deszcz słabo popada tylko na zachodzie, gdzie przez cały dzień będzie pochmurno. Na pozostałym obszarze Polski będzie panować pogodna aura. Termometry pokażą od 16 st. C na Pomorzu Zachodnim do 22-23 st. C w centrum i na wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie w porywach dość silny, rozpędzający się do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu.