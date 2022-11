Pogoda na jutro - środa 09.11. Opady deszczu w kilku regionach

Pogoda na jutro. W środę 09.11 na zachodzie i częściowo na północy kraju pojawią się opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski padać nie powinno, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 11 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr chwilami mocno się rozpędzi.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pogodnie ze wzrastającym zachmurzeniem na zachodzie kraju. W niektórych miejscach na wschodzie i południu Polski pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 6 st. C w centrum, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na środę 09.11

Dzień upłynie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, które w zachodniej i północnej części kraju będzie wzrastać do dużego. Na zachodzie, Pomorzu oraz Warmii wystąpią słabe przelotne opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach do 50 km/h.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie około 60-90 procent, przy czym najwyższa będzie na krańcach północno-zachodnich. Mieszkańcy całej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na zachodzie i częściowo na północy kraju okażą się niekorzystne, w pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze, po Podlasie będą neutralne, a w pozostałych regionach aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1004 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na środę dla Warszawy prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do 8 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W środę w Gdańsku, Sopocie i Gdy zachmurzenie będzie na ogół duże. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w środę powinni spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia, a po południu i wieczorem także przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura spadnie minimalnie do 6 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa przyniesie we Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego. Pod wieczór wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na środę dla Wrocławia prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa.

