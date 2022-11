Pogoda na jutro - środa 02.11. Pojawią się przelotne opady deszczu

Noc na zachodzie kraju zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach będzie pochmurno, a w niektórych miejscach pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie w północno-wschodniej Polsce wystąpią mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Pogoda na środę 02.11

Za dnia zachmurzenie będzie zmienne z miejscowymi słabymi i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.