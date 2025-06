Pogoda na jutro. Nocą lokalnie pojawią się słabe opady deszczu, a także mgły. Sobota 7.06 przyniesie kolejny dzień z wysoką temperaturą. Na termometrach zobaczymy do 27 stopni. Znów zrobi się burzowo.

Na przeważającym obszarze kraju w nocy będzie pogodnie. Jedynie w pasie od Śląska, przez Mazowsze, po Podlasie przejściowo możliwe jest duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu (rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 10 l/mkw.). Na Podkarpaciu lokalnie możliwe są mgły, ograniczą widzialność do 200-500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 10-12 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 14-15 st. C w centrum, do 17 st. C miejscami na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - sobota, 7.06

W sobotę w pasie od Śląska po Podlasie będzie pochmurno z opadami deszczu rzędu (2-10 l/mkw.). W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu i burzami, głównie w drugiej części dnia. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw., a lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru 60-80 kilometrów na godzinę. Na południowym wschodzie możliwy jest również grad. Na termometrach zobaczymy od 19-20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 23-24 st. C w centrum, do 26-27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany.

Warunki biometeo w sobotę 7.06

Największą wilgotność, w granicach 80 procent, odnotujemy w pasie od Podlasia, przez Mazowsze, po Opolszczyznę. Na pozostałym obszarze będzie mniejsza. Odczujemy na ogół ciepło, jedynie na krańcach południowo-wschodnich będzie gorąco. Warunki biometeo okażą się zróżnicowane.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą zachmurzenie w Warszawie okaże się umiarkowane i duże, początkowo możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 16-17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę czeka nas zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu w drugiej części dnia, może pojawić się burza. Temperatura wzrośnie do 23-24 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

To będzie pogodna noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Temperatura spadnie do 12-13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę zachmurzenie będzie duże i całkowite z przelotnymi opadami deszczu w drugiej części dnia oraz burzami. Temperatura w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wzrośnie do 21-22 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach będzie dość silny, południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się pogodna noc bez opadów w Poznaniu. Temperatura spadnie do 13-14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w Poznaniu w sobotę okaże się duże z przelotnymi opadami deszczu w drugiej części dnia oraz burzami. Temperatura wzrośnie do 22-23 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach będzie dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą zachmurzenie we Wrocławiu okaże się duże, przejściowo możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 15-16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie w sobotę będzie duże i całkowite z przelotnymi opadami deszczu, wystąpi ryzyko burzy. Temperatura wzrośnie do 21-22 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, skręcający na południowy. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą zachmurzenie w Krakowie okaże się duże, przejściowo możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 16-17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w sobotę w Krakowie okaże się umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura wzrośnie do 25-26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie spadać.

