W nocy w pasie województw wschodnich zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach zrobi się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, zmienny, w strefie brzegowej także umiarkowany.