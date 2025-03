Noc zapowiada się pogodnie, tylko na południu i zachodzie kraju pojawi się nieco więcej chmur. Lokalnie mogą snuć się mgły. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na południu. Powieje wschodni wiatr, na ogół słaby i umiarkowany, jedynie na wschodzie okresami dość silny.

Pogoda na jutro - sobota 29.03

W sobotę na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Więcej chmur pojawi się na zachodzie i południu. W zachodnich regionach i w górach mogą lokalnie wystąpić słabe, przelotne opady. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Pomorzu Zachodnim do 17 st. C centralnej i południowej Polsce. Wiatr z kierunków wschodnich okaże się umiarkowany, tylko we wschodnich regionach okresowo będzie dość silny.