Pogoda na jutro - sobota 23.04. Część kraju z deszczem, na termometrach od 9 do 16 stopni

W nocy na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe, a na wschodzie kraju duże z opadami deszczu. W rejonie Lubelszczyzny lokalnie możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Pomorzu do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na sobotę

Dzień na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu upłynie pod znakiem pochmurnej aury, a okresami wystąpią również opady deszczu. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tam nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr przeważnie z kierunków północno-zachodniego i zachodniego powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.