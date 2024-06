Termometry pokażą minimalnie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18-19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków południowych, umiarkowany i dość silny, w burzach silny do 90-120 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota 22.06

Temperatura wyniesie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, okaże się umiarkowany i dość silny, a w burzach silny rozpędzając się nawet do 90 km/h.