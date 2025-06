Pogoda na jutro, czyli na sobotę 21.06. Noc przywita nas pogodnym niebem, ale w północnej Polsce może dość silnie wiać. W dzień aura ma sprzyjać spędzaniu czasu na świeżym powietrzu - będzie słonecznie, a termometry pokażą do 28 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc w całym kraju zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 6-7 stopni Celsjusza w pasie od Podlasia przez Ziemię Łódzką po Wyżynę Śląską do 10-11 st. C na Wybrzeżu oraz Ziemi Lubuskiej. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny, rozwijający w porywach prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota 21.06

W sobotę niebo nad Polską będzie słoneczne. Więcej kłębiastych chmur pojawi się tylko w regionach północnych i północno-wschodnich. Termometry pokażą od 22 st. C we wschodniej Polsce, przez 25 st. C w centrum, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 50 procent na południowym zachodzie do ponad 60 procent w regionach północnych. Warunki meteorologiczne będą przeważnie neutralne, niekorzystne jedynie w pasie północnym.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 9 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr. Barometry pokażą o północy 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota upłynie w Warszawie pod znakiem pogodnej aury. Termometry wskażą do 24 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowana jest pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. Na barometrach o północy zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie w sobotę pogodne, chociaż po południu może pojawić się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany, chwilami dość silny wiatr. Barometry w południe pokażą 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Termometry pokażą minimalnie 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodna sobota. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu spodziewana jest pogodna noc. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Barometry o północy wskażą 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu zapanuje słoneczna aura. Termometry wskażą do 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc przyniesie pogodne niebo. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. O północy zobaczymy na barometrach 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Słonecznie zapowiada się sobota w Krakowie. Na termometrach zobaczymy 24 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 995 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl