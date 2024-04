Pogoda na jutro. Sobota 20.04 zapowiada się nieprzyjemnie. Na obszarze całej Polski będzie padać, w niektórych regionach spadnie deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Termometry wskażą od 5 do 12 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy, które na Pomorzu i zachodzie kraju będą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Pomorzu, Kujawach i Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Mazowszu, Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków północnych na północy kraju, a poza tym będzie południowy i zachodni, okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognoza pogody na noc 19/20.04 tvnmeteo.pl

Pogoda na sobotę 20.04

Dzień zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami w zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Okresami będą występować opady deszczu do 5 l/mkw. Na zachodzie, północy i w centrum Polski popada również deszcz ze śniegiem, a na Pomorzu oraz Warmii spadnie do 2-5 centymetrów mokrego śniegu.

Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C w rejonie Warmii, Kaszub i Kujaw, przez 8 st. C w środkowych regionach, do 12 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, na północy i zachodzie będzie wiać z kierunków północnych, a poza tym z południowego zachodu.

Prognoza pogody na sobotę 20.04 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w sobotę znajdzie się na poziomie 70-80 procent. Na obszarze całej Polski będzie zimno i wilgotno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę 20.04 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 990 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie. Okresami pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 997 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pochmurno z okresowymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w sobotę powinni spodziewać się dużego zachmurzenia. Okresami popada deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno z okresowymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie. Okresami pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z okresowymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 5 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w sobotę powinni spodziewać się dużego zachmurzenia. Okresami popada deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający na północny, słaby i umiarkowany, a chwilami silniejszy. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 978 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie zachmurzenie będzie duże, a okresami spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 984 hPa.

Warunki drogowe w sobotę 20.04 tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl