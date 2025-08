Noc początkowo przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, które będą zanikać. Na północy i w centrum możliwe są zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza w Szczecinie do 16 st. C w Warszawie . Powieje słaby wiatr z południowego zachodu.

Pogoda na jutro - sobota, 2.08

Sobota rozpocznie się pogodnie, ale w ciągu dnia stopniowo będą tworzyć się i wypiętrzać chmury kłębiaste, przynosząc przelotne, krótkotrwałe, ale punktowo dość intensywne opady deszczu. Na południu i wschodzie możliwe są także lokalne burze. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu, przez 24-25 st. C w centrum, do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje z południowego zachodu, na ogół słabo lub umiarkowanie, ale w czasie burzy możliwe porywy do 80 kilometrów na godzinę. Ciśnienie będzie powoli wzrastać.