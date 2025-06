Pogoda na jutro - sobota, 14.06. Nocą lokalnie będzie tylko kilka stopni

Pogoda na jutro. Nocą będzie chłodno, miejscami na termometrach zobaczymy tylko kilka stopni. W sobotę 14.06 zrobi się dużo cieplej - temperatura wzrośnie nawet do 27 stopni Celsjusza. Nigdzie nie będzie padać.

Noc z piątku na sobotę zapowiada się pogodnie i bez opadów. Na zachodzie zachmurzenie okaże się małe lub będzie tam bezchmurnie. Dla wschodnich regionów zaś prognozowane jest zachmurzenie małe do okresowo umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum kraju do 9-10 st. C na zachodzie. Powieje słaby wiatr, przeważnie z kierunków północnych, lokalnie zmienny.

Pogoda na jutro - sobota, 14.06

Sobota zapowiada się słonecznie, pogodnie i bez opadów. Na zachodzie będzie niemal bezchmurnie, a na wschodzie zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Termometry pokażą od 19 st. C na Pomorzu Gdańskim, przez 23-24 st. C w centrum, do 25-26 st. C, lub nawet lokalnie 27 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, przeważnie północny.

Warunki biometeo w sobotę

W całym kraju wilgotność powietrza wyniesie poniżej 50 procent. W większości regionów odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo okażą się korzystne w całej Polsce.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc początkowo przyniesie duże zachmurzenie, w ciągu nocy będzie ono stopniowo malejące do umiarkowanego i małego. Temperatura spadnie do 8 st. C. Wiatr powieje z kierunków północnych, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czeka nas pogodna i słoneczna sobota w Warszawie. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Z północy powieje słaby wiatr. Ciśnienie będzie dalej powoli spadać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie małe zachmurzenie, okresami będzie bezchmurnie. W drugiej części nocy możliwe jest słabe zamglenie. Temperatura spadnie do 7 st. C. Z kierunków północnych powieje umiarkowany wiatr, osłabnie w drugiej części nocy. Ciśnienie o północy wyniesie 1029 hPa i będzie lekko spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pogodna i słoneczna aura. Temperatura wzrośnie do 19-20 st. C. Wiatr będzie północny lub północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej powoli spadać, w południe osiągnie 1027 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowane jest zachmurzenie małe lub będzie bezchmurnie. Temperatura spadnie do 9 st. C. Powieje północno-wschodni lub wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1017 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zapowiada się słoneczna sobota w Poznaniu. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr powieje z północy, okaże się słaby. Ciśnienie będzie dalej powoli spadać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 9 st. C. Wiatr nadciągnie przeważnie z kierunku północno-wschodniego, okresami będzie zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota zapowiada się we Wrocławiu słonecznie. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Powieje wiatr z kierunków wschodnich, okresami okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane lub małe. Temperatura spadnie do 9 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie możemy spodziewać się pogodnej aury, zachmurzenie będzie małe do okresowo umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Powieje zmienny lub północno-wschodni słaby wiatr. Ciśnienie będzie dalej powoli spadać, w południe 997 hPa.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl