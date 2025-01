Najbliższa noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Na wschodzie i północnym wschodzie kraju wystąpią słabe, miejscami umiarkowane opady deszczu i deszczu ze śniegiem o sumie do 2-10 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy minimum od -2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 3 st. C na północnym zachodzie Polski. Północno-zachodni wiatr będzie na ogół umiarkowany, jedynie w północno wschodnich regionach w porywach dość silny.

Pogoda na jutro - sobota, 1.02

Sobota przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalnie możliwe są słabe i przelotne opady deszczu, a na wschodzie również deszczu ze śniegiem. Opady nie powinny przekraczać 1 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na wschodzie Polski do 5 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Na północnym wschodzie w porywach może dochodzić do 40 kilometrów na godzinę