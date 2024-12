W nocy początkowo wystąpi zróżnicowane zachmurzenie, od małego na południowym wschodzie do dużego w północno-wschodniej Polsce. W ciągu nocy na przeważającym obszarze kraju ma ono wzrastać - pogodnie będzie jedynie na południu. Nie będzie padać, ale na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie mogą snuć się mgły, zwłaszcza w pierwszej części nocy. Termometry pokażą od -5 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku Polski do 3 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - poniedziałek 30.12

Poniedziałek w większości Polski będzie pochmurny, ale niebo będzie się przejaśniać - jedynie na południu cały dzień zapowiada się pogodnie. W północnych regionach, zwłaszcza w drugiej części dnia, pojawić się mogą słabe, przelotne opady deszczu do 1 litra na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Lubelszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany. Nad morzem porywy mogą być nieco silniejsze, sięgające 50-70 kilometrów na godzinę.