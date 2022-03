Pogoda na jutro - poniedziałek, 28.03. Termometry pokażą do 20 stopni, powieje silny wiatr

Pogoda na jutro, czyli poniedziałek 28.03, przyniesie pełnię słońca. Na termometrach będzie nawet 20 stopni. Lokalnie powieje jednak silny, porywisty wiatr, osiągający do 90 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ wiru niżowego Ilona znad Finlandii, czego zwiastunem będzie silniejszy, zachodni wiatr. Z południowego zachodu popłynie ciepłe powietrze polarne.

Pogoda na noc 27/28.03

Noc zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -1 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Śląsku, przez 3 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza na noc tvnmeteo.pl

Warunki drogowe w nocy

Pogoda na jutro - poniedziałek, 28.03

Zapowiada się pogodny poniedziałek. Termometry wskażą maksymalnie od 13 st. C na północnym wschodzie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie dość silny. W porywach osiągnie od 60 kilometrów na godzinę na południu do 90 km/h na północy Polski.

Pogoda na poniedziałek 28.03 tvnmeteo.pl

Warunki biometo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie w granicach lub powyżej 60 procent. Jedynie na krańcach północnych przekroczy 70 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy komfort termiczny, tylko na krańcach południowo-wschodnich - ciepło. Z powodu wiatru biomet okaże się niekorzystny.

Warunki biometeo w poniedziałek 28.08 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe dojdzie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 4 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy nawet 13 st. C. Powieje zachodni, dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Temperatura minimalna spadnie do 4 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie. Temperatura minimalna spadnie do 2 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pogodnie. Na termometrze zobaczymy nawet 20 st. C. Zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach osiągnie do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 19 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach sięgnie do 50 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek 28.03 tvnmeteo.pl

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl