Ta noc będzie wymagająca

Pogoda na jutro. Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się z burzami i obfitymi opadami deszczu. Podobnie ma być także w poniedziałek 28.07. Temperatura wzrośnie do 25 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą zachmurzenie okaże się duże. Na krańcach zachodnich kraju spodziewane są przejaśnienia i brak opadów. Poza tym okresami wystąpi deszcz do 20-60 litrów wody na metr kwadratowy, na południu miejscami do 80 l/mkw. Najobfitsze opady będą towarzyszyć burzom występującym na południu, wschodzie i w centrum kraju. Temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na Lubelszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu. Wiatr na południowym wschodzie okaże się południowy, poza tym północny, umiarkowany, w burzach silny, rozpędzający się do 70-100 kilometrów na godzinę.

Przed intensywnymi opadami deszczu ostrzega IMGW, jest też alert RCB.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 28.07

W poniedziałek utrzyma się zachmurzenie na ogół duże, na zachodzie prognozowane są przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu do 20-60 l/mkw., najsilniejsze w burzach miejscami na południu, wschodzie i w centrum kraju do 80 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 st. C w pasie od Kaszub, przez Kujawy, Ziemię Łódzką, po Śląsk Górny, do 24-25 st. C na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Wiatr okaże się północno-zachodni, tylko na wschodzie południowy, umiarkowany, a w burzach silny, z porywami do 80-100 km/h.

Pogoda na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju wilgotność utrzyma się na poziomie 90 procent. Odczucie temperatury okaże się zróżnicowane, a warunki biometeo okażą się niekorzystne w całej Polsce.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w nocy będzie pochmurno z obfitymi opadami deszczu, możliwa jest burza. Temperatura minimalna osiągnie 19 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie spada, o o północy dojdzie do sięgnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie okaże się duże, okresami prognozowane są obfite opady deszczu, możliwa jest burza. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wiatr będzie zmienny, umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Gdańsku i Sopocie czeka nas pochmurna aura z obfitymi opadami deszczu. Temperatura minimalna osiągnie 16 st. C. Powieje północny, umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pierwszy dzień tygodnia w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zapowiada się z zachmurzeniem dużym, a okresami obfitymi opadami deszczu, niewykluczona jest także burza. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Wiatr będzie zmienny, umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

To będzie pochmurna noc z opadami deszczu w Poznaniu. Temperatura minimalna osiągnie 16 st. C. Powieje północny, umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 996 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w poniedziałek w Poznaniu okaże się duże, okresami wystąpią obfite opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wiatr okaże się północny, umiarkowany. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z opadami deszczu zapowiada się noc we Wrocławiu. Temperatura minimalna osiągnie 15 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na poniedziałek dla Wrocławia prognozowane jest zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z obfitymi opadami deszczu, możliwa jest burza w Krakowie w nocy. Temperatura minimalna osiągnie 16 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany, a w burzy - silny. Ciśnienie spada, o o północy dojdzie do 978 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek zapowiada się z zachmurzeniem dużym, okresami obfitymi opadami deszczu, możliwa jest burza. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 978 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl