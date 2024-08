Pogoda na noc

Noc przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym wystąpią opady deszczu o natężeniu od 5 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz burze , które będą się przemieszczać od zachodu w głąb kraju. Miejscami zjawiska mogą być gwałtowne. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 18-19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy i zachodni wiatr, skręcający na zachodzie na północny, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 19.08

Poniedziałek na zachodzie kraju i Pomorzu zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach Polski będzie pochmurno z przejaśnieniami, prognozuje się też okresowe opady deszczu do 5-20 l/mkw. Na wschodzie kraju i w Karpatach pojawią się burze, podczas których spadnie do 40 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 24-25 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i północny, okaże się słaby i umiarkowany, w burzach silny.