Pogoda na jutro. Poniedziałek 18.11 w południowej i wschodniej Polsce przyniesie opady deszczu. Na północy spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg i tam w niektórych miejscach niewykluczone są burze. Termometry wskażą od 4 do 8 stopni.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy, a na północy i północnym wschodzie spadnie również deszcz ze śniegiem.

Temperatura będzie dość wyrównana i wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu, Podkarpaciu i Śląsku, przez 3 st. C w centrum, do 4 st. C na Mazowszu, Ziemi i Lubuskiej Pomorzu. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach przeważnie osiągający prędkość do 50 kilometrów na godzinę, na północy do 70 km/h, a w górach do 100 km/h.

Pogoda na poniedziałek 18.11

Dzień też upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. W południowej, południowo-wschodniej i wschodniej Polsce chwilami będą występować opady deszczu do 1-5 l/mkw., a na północy kraju pojawi się deszcz ze śniegiem i krupą śnieżną. Ponadto w rejonie Wybrzeża i Kaszub możliwe są burze oraz krótkotrwałe opady mokrego śniegu.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 4 st. C na północnym wschodzie, przez 5 st. C w środkowej części kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h, na północy do 70 km/h, a w górach do 100 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w poniedziałek osiągnie poziom 80-90 procent. Na obszarze całej Polski będzie chłodno, wilgotno i wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy na barometrach 990 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, do południa możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wzrośnie do 992 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno, okresami opady deszczu ze śniegiem. Temp. min. 4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, dość silny. Ciśnienie spada, o północy 997 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem lub krupą śnieżną. Możliwa burza. Temp. maks. 6 st. C. Wiatr zachodni, dość silny. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temp. min. 3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy 992 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temp. maks. 5 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wzrośnie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temp. min. 3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy 992 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, możliwe słabe opady deszczu. Temp. maks. 5 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wzrośnie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temp. min. 3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, możliwe słabe opady deszczu. Temp. maks. 7 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wzrośnie do 984 hPa.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl