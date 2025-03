Nocą z północny na południe przemieści się strefa frontowa z dużym zachmurzeniem oraz słabymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Za frontem prognozowane są liczne rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy minimum od -6/-5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do -3/-1 st. C na pozostałym obszarze kraju. Umiarkowany, w porywach dość silny wiatr będzie północno-zachodni, skręcający na północy. Porywy rozpędzą się do 40 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 17.03

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, jednak lokalnie możliwe są przelotne opady śniegu. Na południu Polski początkowo wystąpi duże zachmurzenie z ciągłymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie od 2-3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum, do 5-6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, ale w porywach może być dość silny. Może osiągać do 40-60 km/h.