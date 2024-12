Nocą i w poniedziałek będzie bardzo silnie wiać. Na północy i północnym wschodzie Polski możliwe są porywy osiągające prędkość ponad 100 kilometrów na godzinę. Temperatura będzie wysoka jak na połowę grudnia, ale silny wiatr i duża wilgotność sprawią, że jej nie poczujemy.

Noc zapowiada się pochmurno. Od zachodu w głąb kraju będą postępować opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy przechodzące na wschodzie i południowym wschodzie w śnieg z deszczem. W górach spadnie do 5 centymetrów śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, dość silny i silny. W porywach w większości kraju osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę, a na północy i północnym wschodzie kraju do 110 km/h.

Pogoda na poniedziałek 16.12

Dzień również upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Okresami będą występować opady deszczu do 5 l/mkw., a w Karpatach popada deszcz ze śniegiem.

Termometry pokażą od 7-8 st. C na wschodzie i południowym wschodzie, przez 9 st. C w centrum kraju do 10-11 st. C na zachodzie i Pomorzu. Wiatr z kierunku zachodniego powieje silnie, w porywach na ogół do 70-90 km/h, a w północno-wschodniej Polsce do 100 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w poniedziałek sięgnie 70-90 procent, przy czym najwyższa będzie na południowym wschodzie kraju. W całym kraju będzie zimno, wilgotno i wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, okresami opady śniegu z deszczem i deszczu. Temperatura minimalna 2 st. C Wiatr południowo-zachodni, dość silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach 1000 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C Wiatr zachodni, silny, w porywach do 60-80 km/h.. Ciśnienie w południe spadnie do 997 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temp. min. 4 st. C. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, silny, w porywach do 80-100 km/h. Ciśnienie waha się, o północy 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temp. maks. 10 st. C Wiatr zachodni, silny, w porywach do 80-100 km/godz. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temp. min. 4 st. C. Wiatr zachodni, dość silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie waha się, o północy 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temp. maks. 11 st. C Wiatr zachodni, silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno, okresami deszczu. Temp. min. 4 st. C Wiatr południowo-zachodni, dość silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie waha się, o północy 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temp. maks. 10 st. C. Wiatr zachodni, silny, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno, okresami opady śniegu z deszczem i deszczu. Temp. min. 2 st. C Wiatr południowo-zachodni, dość silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie waha się, o północy 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temp. maks. 8 st. C Wiatr zachodni, silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 993 hPa.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl