Pogoda na jutro - poniedziałek 11.07. Większość Polski pod wpływem rozległego niżu

Pogoda na jutro. Poniedziałek 11.07 prawie w całej Polsce zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. W połowie kraju należy spodziewać się również burz. Nadal będzie chłodno.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej doby przeważająca część Polski znajdowała się będzie w strefie oddziaływania rozległego układu niżowego rozciągającego się od Morza Czarnego przez Ukrainę, Białoruś i kraje bałtyckie aż po północne krańce Skandynawii. Jedynie na zachodzie kraju swój wpływ zaznaczy wyż z centrum ulokowanym w rejonie kanału La Manche. Takie umiejscowienie naszego kraju w polu barycznym sprawia, że w dalszym ciągu nad obszar Polski napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie znad północnego Atlantyku - informuje synoptyk tvnmeto.pl Daniel Kowalczyk.

Pogoda na noc 10/11.07

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu możliwe są również burze z opadami do 15 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Mazurach, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Wybrzeżu. Wiatr będzie zachodni i północno zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek 11.07

Dzień upłynie pod znakiem kłębiastego umiarkowanego i dużego zachmurzenia z opadami deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie we wschodniej połowie kraju będą występować burze, podczas których spadnie do 10-25 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Bez opadów będzie tylko w pasie zachodnim Polski.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na południowym wschodzie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach do 50 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie od 60 do 80 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód, będzie też wilgotno i wietrznie. Warunki biometeorologiczne prawie we wszystkich regionach okażą się niekorzystne. Na krańcach zachodnich aura neutralnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z rozpogodzeniami. W pierwszej części nocy pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie stabilne, o północy barometry wskażą 1002 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w poniedziałek powinni spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, w burzy silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Wystąpią przelotne opady deszczu i możliwa jest burza. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany w czasie burzy silny. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na poniedziałek dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowane jest zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Może pojawić się burza. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w czasie burzy silny. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu nocą będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w poniedziałek mogą spodziewać się dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Dla Wrocławia na poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie. Możliwe są również słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające okresami do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Okresami możliwe są rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego, ale także słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 989 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl