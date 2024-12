W poniedziałek niebo będzie szczelnie przykryte chmurami. Niemal wszędzie wystąpią opady deszczu, w niektórych regionach popada też deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na północy kraju wiatr w porywach mocno się rozpędzi.

W nocy będzie pochmurno. Na wschodzie, północy i w centrum kraju pojawią się słabe i umiarkowane opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5 litrów na metr kwadratowy, a na Pomorzu obfitsze do 10 l/mkw. W rejonie Śląska lokalnie spadnie do 1-2 centymetrów śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na Wybrzeżu. Wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, nad morzem w porywach osiągający prędkość 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek 09.12

Dzień również upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na północnym wschodzie Polski opady będą stopniowo zanikać. Poza tym okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw., a na południowym zachodzie i południu kraju popada deszcz ze śniegiem. W górach spadnie do 5 cm śniegu.

Termometry pokażą od 2-3 st. C na Warmii, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce, przez 3-4 st. C w centrum, do 5-6 st. C na północnym zachodzie i Pomorzu. Z kierunku północno-wschodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach na północy do 50-60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w poniedziałek wszędzie będzie dość wysoka i wyniesie około 90 procent. Będzie chłodno między innymi z powodu dużej wilgoci w powietrzu i braku promieniowania słonecznego przy pochmurnej pogodzie. To wszystko przełoży się na niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, okresami deszcz. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach 1004 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, okresami deszcz. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno, okresami deszcz oraz mokry śnieg. Temp. min. 3 st. C. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. maks. 6 st. C. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1027 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno, okresami deszcz ze śniegiem. Temp. min. 1 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. maks. 5°C. Wiatr północno wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno, możliwy słaby śnieg. Temp. min. -1 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno, okresami deszcz i mokry śnieg. Temp. maks. 3 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno. Temp. min. -2 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno, okresami deszcz i mokry śnieg. Temp. maks. 3 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 988 hPa.

