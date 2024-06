Przed nami niebezpieczne godziny. W nocy od Dolnego Śląska aż do Warmii i Mazur będę przemieszczać się burze, którym mogą towarzyszyć bardzo groźne zjawiska. Za dnia aura się uspokoi, ale w niektórych regionach spadnie deszcz i zagrzmi.

Pogoda na noc 30.06/1.07

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie duże i całkowite. Nie zabraknie ani opadów deszczu, ani burz przemieszczających się się od Dolnego Śląska w kierunku Warmii i Mazur . Lokalnie będą one silne, z opadami dochodzącymi do nawet 50 litrów na metr kwadratowy, porywami wiatru przekraczającymi 100 kilometrów na godzinę oraz opadami gradu.

Termometry pokażą od 14-15 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 21-22 st. C na wschodzie kraju. Południowo-zachodni wiatr, skręcający na północno-zachodni, za wyjątkiem burzowych porywów będzie umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek 1.07

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże, z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu. Wschodnią Polskę obejmie front atmosferyczni i tam lokalnie wystąpią burze z ulewnymi opadami deszczu. Po południu do zachodniej części kraju wkroczy kolejny front z opadami deszczu i burzami, jednak w tych regionach powinny być one słabsze.

Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21-22 st. C na Pomorzu Zachodnim do 25-26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, umiarkowany, powieje z zachodu i północnego zachodu.