Przed nami pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie od -2/-1 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do 2-4 st. C na północy kraju. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - piątek 7.03

Piątek przyniesie pogodną i słoneczną aurę bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 13-14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.