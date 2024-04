Noc zapowiada się pochmurna z przejaśnieniami i przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu rzędu 10 litrów na metr kwadratowy, na północy miejscami nawet do 15 l/mkw. Temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje południowo zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, w porywach na północy osiągając do 60-80 kilometrów na godzinę, w górach do 90 km/h.

Pogoda na jutro - piątek 5.04

Piątek 5.04 zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie prognozowane są opady deszczu do 1-5 l/mkw., powinny stopniowo zanikać. Po południu na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h.