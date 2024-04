Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc. Na Warmii i Żuławach Wiślanych popada słaby, przelotny deszcz o sumie 1-2 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od -1 stopnia Celsjusza na Śląsku do 2 st. C na Podkarpaciu. Możliwe są przygruntowe przymrozki i spadek temperatury do -2 st. C. Powieje przeważnie słaby, miejscami umiarkowany wiatr z południa.