W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Początkowo w centrum i na wschodzie, a nad ranem również na zachodzie kraju, pojawią się słabe opady deszczu rzędu 2-5 litrów na metr kwadratowy. W rejonie Pomorza, Warmii oraz Suwalszczyzny popada także deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -1 i 0 stopni Celsjusza w większości kraju do 2 st. C na Mazowszu. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na piątek 24.01

Na termometrach zobaczymy od 3-4 st. C na Suwalszczyźnie do 6-8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać umiarkowanie, tylko w rejonie Wybrzeża w porywach dość silnie, do 50 kilometrów na godzinę.