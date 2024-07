Pogoda na noc

W nocy niebo nad Polską będzie bezchmurne, jedynie na północy pojawi się więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na północy do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Pogoda na jutro - piątek 19.07

Piątek zapowiada się przeważnie pogodnie i bez opadów. Nad ranem zachmurzenie będzie małe, ale w ciągu dnia ma ono wzrastać do umiarkowanego i dużego. Pod wieczór chmur znów zacznie ubywać. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby wiatr północno-zachodni.